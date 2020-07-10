شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : مصادر تكشف عن اخر تطورات مفاوضات الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي وسبب استدعاء اللواء سالم السقطري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر اللواء سالم السقطري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، مساء اليوم الخميس، إلى السعودية بطائرة خاصة من المملكة.

وذكرت مصادر خاصة لـموقع“إرم نيوز“ الاماراتي أن المملكة السعودية طلبت من المجلس الانتقالي زيارة اللواء السقطري للرياض، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتقريب وجهات النظر في سياق تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

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واستبعدت المصادر ذاتها أن يكون استدعاء اللواء السقطري إلى الرياض في إطار التكليفات والمناصب، لكنها قالت إنها تندرج في سياق التفاهمات التي ترعاها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض.

وبشأن الحكومة المرتقبة في اليمن، أوضحت المصادر أنه لم يتم حتى الآن التوافق على تسمية رئيس الوزراء، وسط رفض وممانعة من بعض الأطراف في الحكومة الشرعية لعدد من الأسماء المطروحة.

وحول منصب محافظ عدن، ذكرت أن الأمر شبه محسوم لصالح الأمين العام للمجلس الانتقالي أحمد حامد لملس المرشح الأبرز لهذا المنصب، لاسيما وأن هناك توافقا على إسناد منصب محافظ عدن لصالح المجلس الانتقالي، على أن يسند منصب مدير أمن عدن للطرفين بالتوافق.

وذهبت مصادر سياسية أخرى للحديث عن أن استدعاء السقطري للرياض جاء للتباحث معه بشأن أرخبيل سقطرى، خاصة وأنه كان محافظا سابقا للجزيرة ولديه معلومات كافية بتفاصيل أوضاعها العسكرية والأمنية والاجتماعية.