شكرا لمتابعة خبر عن اول رد من بن عزيز على نكف الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول رد لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز على قيام جماعة الحوثي بتحشيد القبائل بين محافظتي الجوف ومأرب بدعوى النكف لآل سبيعيان بأنه "نكف الخُمس".

قال الفريق ابن عزيز، في تغريدة نشرها على حائط صفحته الرسمية تويتر، اليوم الخميس، "نكف بأمر الحوثي ما هو نكف، قولوا عنه نكف الخمس".

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وأضاف مستنكراً تجاوب بعض القبائل مع دعوات الحوثي بالقول: "أين النكف يوم قتل الحوثي النساء في صعدة وسفيان وحجور، واقتلع قرى ومدنا بمن فيها، وشرد الأطفال والنساء ليس لهم ذنب إلا أنهم يخالفونه في فكره الضال المضل وتمرده على الدولة".

وتابع منتقداً تلك القبائل: "حُمَّى عليها قبيلة تُجتر للباطل".