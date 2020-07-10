مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل في الجوف (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثي،بمصرع قائد محور الجوف لديها، في مواجهات سابقة مع القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية. وأعلنت جماعة الحوثي عن مصرع ما يسمى بـ"قائد محور الجوف" لديها، المدعو "فرج حسين فرج سعد الحنمي" وكنيته "أبو حسين"، في 7 يوليو/ تموز الجاري. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأوضحت، أن "الحنمي"، الذي منحته جماعة الحوثي مؤخراً رتبة "عميد"، ينحدر من منطقة بيت الحنمي، بني حشيش، محافظة صنعاء. وبحسب مصدر عسكري، قتل "الحنمي" بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خلال المواجهات التي شهدتها جبهة الجوف الأسبوع المنصرم (شمال شرقي اليمن).

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