شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق : يوجة تحذير عاجل من فتح باب يصعب اغلاقه في مفاوضات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الصحفي فتحي بن لزرق ، على حائط صفحته الرسمية بموقع "تويتر" ، ان تقاسم السلطة بين الحكومة والانتقالي سيفتح باب بين المكونات السياسية الاخرى يصعب اغلاقه.

وقال بن لزرق في تغريدة له:‏ تقاسم السلطة الحالي بين الشرعية والانتقالي سيفتح باب لم يكن احد بحاجة اليه ولن يُستطاع غلقه.

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واضاف قائلا: وعلى غرار إتفاق الرياض الأول سيكون هناك 2 و3 و4 ومكونات مثل الحراك ومؤتمر حضرموت الجامع واعتصام المهرة وهيئة شبوة لن تلتزم صمتا يحال أي عملية إقصاء لذلك حذار من اي تهميش لإي طرف.