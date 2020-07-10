شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : معارك عنيفة في جبهة نهم والجيش الوطني يتقدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو مصور معارك الجيش الوطني ضد جماعة الحوثي الخميس ، في جبهة نهم بمحافظة صنعاء. ويظهر في الفيديو لحظات تقدم أبطال قوات الجيش الوطني على مواقع جماعة الحوثي في جبال جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم Advertisements شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد كما يظهر الفيديو لحظات قصف قوات الجيش الوطني لمواقع جماعة الحوثي قبل الهجوم عليها بمختلف الأسلحة الثقيلة. وقد تكمنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مفرق صلب نهم بالكامل بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيون . كما سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على وادي الجفرة ومفرق الجوف ناريا كما سيطرت قوات الجيش على عدد من المواقع في جبال صلب ميسرة جبهة فرضة نهم.

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