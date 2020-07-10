شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلن اقتراب انفجار خزان صافر ويتهم امريكا بتوجيه اشعة عن بعد اثر عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين المدعو محمد الحوثي، تصريح غريب عن حول انفجار خزان صافر العائم برأس عيسى في الحديدة، متهما امريكا بتوجيه اشعة اثرت عليها .

وقال الحوثي في تغريدة له عبر حسابه بموقع ’’تويتر’’ : تهديد بومبيو بانفجار صافر دليل على مؤامرة تحاك ضدها من قبل الأمريكان، ولا يستبعد أن يكون هناك توجيه بعض الإشعاعات لفحصها عن بعد من قبل الأمريكان أثر عليها.

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واضاف، كما قالت ناسا أنها استطاعت الحد من الكوليرا في اليمن.

وختم، والذي أظهرت الدراسة اليمنية أن الإصابة بسبب مياه الخزانات المكشوفة بالأسطح، حسب قوله.

وحسب تصريح الحوثي المثير للجدل يعتبر اول اعتراف للحوثيون عن تهالك السفينة وقرب انفجارها ، بعد مرور 6 سنوات على ركودها في الميناء وتعرضها التعرية، دون ان تتحرك او يجرى لها صيانة مما أثر الصدأ على الانابيب والحديد في خزان صافر العائن.

وترسو سفينة «صافر» العائمة والتي توصف بأنها «قنبلة موقوتة»، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.