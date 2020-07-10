شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في جبهة نهم شرق صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، مناطق جديدة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، باتجاه مفرق الجوف. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن تحرير هذه المناطق تم خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وذكر المصدر أن أبطال الجيش والمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح. وأوضح أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

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