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عدن - ياسمين التهامي - الشرعية تتلقى تحذير شديد اللهجة بشأن منصب رئيس الحكومة الجديدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، اليوم ، من تهميش حضرموت في أي مشاورات أو تسوية للحل النهائي في اليمن. وأكدت المرجعية، على موقفها الثابت تجاه المحافظة، في الشراكة وأنها ليست تابعة أو ملحق لأحد. وطالبت أن يكون رئيس الوزراء في الحكومة التي يجري التباحث بشأنها في الرياض، من أبناء المحافظة، داعية أن تكون حقوق حضرموت متوافقة مع حقها كإقليم مستقل وفق مخرجات الحوار الوطني. وجددت القبائل تأكيد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي ومع أشقائنا في التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته. ومنذ أسابيع ترعى السعودية مفاوضات بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي من أجل التوصل لتشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض

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