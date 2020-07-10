شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إندونيسي يكشف عن أوراق شجرة موجودة في كل الدول تقضي على كورونا في نصف ساعة.. وتعالج أمراض أخرى شائعة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير إندونيسي يكشف عن أوراق شجرة موجودة في كل الدول تقضي على كورونا في نصف ساعة.. وتعالج أمراض أخرى شائعة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزير إندونيسي، أن عقداً ملتفاً حول العنق من أوراق شجرة موجودة في عدد من الدول العربية “يقضي بنصف ساعة على 80% من كورونا المستجد. وأوضح شهرول ياسين ليمبو، وزير الزراعة الإندونيسي ، بحسب العربية نت ، أن هذه القلادة التي تجعل الناس يشعرون بثقة أكبر،و تزيد من مناعة الجسم ضد الفيروس”. وأشار إلى أن الشجرة معروفة باسم Eucalyptus أو “كافور” في مصر، وأيضا “قلم طوز” بالعراق، ومنتشرة في معظم العالم تقريبا ، ومنها 25 نوعا في القارة الأميركية وحدها، إضافة إلى 700 نوع شبيهة بها في أستراليا ، وأوراقها تستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، كنزلات البرد والسعال وسَيلان الأنف والتهاب الحلق والربو واحتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية . وشرح الوزير ليمبو في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، تفاصيل مشروع لتطوير منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراقها ولحاها وزيوتها، ومنها أجهزة الاستنشاق الصغيرة ومزيلات التعرق، لإنتاجها على نطاق واسع بدءا من أوائل أغسطس المقبل، بدعم من وزير الصحة الإندونيسي Terawan Agus Putranto وعدد آخر من شخصيات إندونيسية مقتنعة بأن لشجرة “الأوكاليبتوس” قدرات وقائية وعلاجية متنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير إندونيسي يكشف عن أوراق شجرة موجودة في كل الدول تقضي على كورونا في نصف ساعة.. وتعالج أمراض أخرى شائعة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.