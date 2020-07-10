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عدن - ياسمين التهامي - الشيخ الزنداني يعلق على صورة تجمع شاب وخطيبته من تعز اثارت جدلا واسعا ماذا قال؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الشيخ محمد عبدالمجيد الزنداني على صورة خطبة شاب وفتاة من تعز . وعلق الزنداني بأحاديث وكلام فقهي ، حيث ينشر كريتر سكاي نص ما قاله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ، ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر ، شرعها له ، وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، وقد دخل في ( الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) كل من خالف شريعته ، و( أهواؤهم ) هي ما يهوونه ، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ، ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك" انتهى وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى " ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب" قال : ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية قال تعالى : "وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ" صفحتنا على تويتر www.twitter.com/cratersky2

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