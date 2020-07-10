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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 10-07-2020? - آخر تحديث الجمعة 10-7-2020? وردنا الآن..مدرعات وعربات عسكرية سعودية تصل محافظة سوقطرة..ومصادر محلية تكشف عن تطورات طارئة ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر محلية بجزيرة سوقطرة عن وصول مدرعات وعربات عسكرية سعودية الى الجزيرة على متن سفينه سعودية . ونقلت " الجزيرة " عن المصادر أن عربات مدرعة سعودية شوهدت وهي تتجه الى الميناء بالتزامن مع رسو السفينة السعودية .

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