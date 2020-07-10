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عدن - ياسمين التهامي - عاجل | بالاسم.. محافظ وقيادي حوثي يصل مأرب (صورة وتفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين علي محمد طعيمان اليوم الثلاثاء مديرية ماهلية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن طعيمان وصل المديرية للاطلاع على خطوات تطبيع الأوضاع وتشغيل المركز الصحي لمنطقة قانية ومشروع المياه الرئيسي وجهود إغاثة الأسر المتضررة والنازحة. وناقش طعيمان في اجتماع بمدراء المكاتب المعنية، جهود تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا بمديريتي ماهلية والعبدية وفق الوكالة. وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الأحد، البدء في تطبيع الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بمحافظة مأرب. وكثفت جماعة الحوثيين هجماتها البرية على محافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن، بهدف السيطرة عليها عقب سيطرتها على مركز محافظة الجوف المجاورة في مارس الماضي.

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