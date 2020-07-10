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عدن - ياسمين التهامي - وزارة النفط بصنعاء تعلن عن خبر كارثي لليمنيين والعالم اجمع !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزير النفط بحكومة الانقلابيين الحوثيين بصنعاء اليوم الخميس، ان خزانات شركة النفط ووكلائها ومحطات الوقود باتت خالية والوضع ينذر بكارثة إنسانية. واضاف، الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان المسؤولية الكاملة إزاء تداعيات استمرار احتجاز دول التحالف لسفن النفط، الذي فاقم في معاناة الشعب اليمني في الحصول على كل متطلبات الحياة. واشار، توقف صيانة خزان صافر سيؤدي لتسرب النفط الخام ما ينذر بكارثة بيئية وتلوث البحر الأحمر وسواحل الدول المطلة، وتابع، ومناشداتنا بشأن التدخل بصيانة الخزان أو السماح بإفراغه يقابله وعود زائفة من حين إلى آخر من قبل الأمم المتحدة. من جهتها، حذرت منظمة أوكسفام الدولية، من حرمان 152 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفا إمدادات المياه. وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن أزمة الوقود في المحافظات الشمالية، تهدد بقطع المياه الضرورية للبقاء على قيد الحياة. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى توفير الوقود بشكل كافٍ بأسرع وقت ممكن.

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