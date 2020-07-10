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عدن - ياسمين التهامي - ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) يتلقى رسالة عاجلة من رئيس إيراني لإنهاء الحرب في اليمن .. (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقدما مقترحا نهائيا لإنهاء الحرب في اليمن التي دخلت عامها السادس. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن "الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلب فيها مناقشة خطة السلام اليمنية". وأضاف المصدر أن "نجاد دخل في حوار مع قادة الجانبين في حرب اليمن، وأن الأمم المتحدة دخلت في حوار وكانت تحاول تشكيل لجنة وساطة مع شخصيات دولية"، مؤكدا أن "الرئيس الإيراني السابق يحاول تشكيل وفد قريبا وسينشر التفاصيل"، لافتا إلى أن "جهود أحمدي نجاد تتمثل في لعب دور وساطة في خطة السلام اليمنية". وردا على سؤال عما إذا كانوا تلقوا ردا من السعودية، قال المصدر إن "العملية جارية حاليا، وإن رسالة مكتوبة تأتي في المرحلة الأولى، تليها متابعة ومناقشة فنية لتشكيل مجلس وساطة"، مشيرا إلى أن "أحمدي نجاد تحدث أيضا مع زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

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