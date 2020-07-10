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عدن - ياسمين التهامي - مقتل داعية اسلامى شهير و وتقطيع جسده الى اشلاء صغيره ..شاهد من يكون!!؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ إحدى محافظات الصعيد في مصر، جريمة بشعة من نوعها بعد العثور على جثة داعية وواعظ ديني معروف لدى أهالي المحافظة مقطعة إلى أشلاء بجوار سيارته. الجريمة شهدتها عزبة جورجي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حيث عثر على جثة الواعظ مقطعة إلى أشلاء وملقاة على أطراف إحدى الترع. جاء ذلك بعد تغيب الواعظ جمال .ح عن منزله وبعد ٥ أيام من اختفائه عُثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا. وحسب -صدى البلد- تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ لكشف ملابسات الحادث بعد العثور على أقدام الشيخ القتيل وبعدها عثر على ذراعيه بذات المكان بجوار سيارته وذلك بعد 5 أيام من اختفائه عقب خروجه من منزله لأداء واجب العزاء بأحد القرى المجاورة وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان قد ذهب لأداء واجب العزاء في قرية مجاورة ومن بعدها اختفى عن الأنظار.

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