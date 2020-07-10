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عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الدولار في صنعاء ويتراجع في عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ع الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية في حين سجل ارتفاعا كبيرا ملحوظا أمام هذه العملات في العاصمة صنعاء . وجاءت أسعار الصرف مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو كما تابعها "يمن برس" على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 198 ⁦ الدولار : 754 (( أسعار البيع )) : ⁦ السعودي : 199 ⁦ الدولار : 758 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :158 الدولار : 598 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 159 الدولار: 600

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