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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تنام على خبر مفجع بجريمة قتل هزت كل أرجاء العاصمة ( صور )

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جديد اب برس

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جريمة اقدم عليها مواطن العاصمة صنعاء بعد قيامه بفصل الاكسجين عن طفل من محافظة اب وسط البلاد. وقال مصدر محلي لكريتر سكاي ان فتى لا يتجاوز عمره الخامسة عشر يقود "وايت ماء" في العاصمة صنعاء دهس الطفل "أحمد جلال الشجاع" من مديرية بعدان بمحافظة إب أثناء عودته إلى الخلف بعد تفريغ الماء في منزل والد الطفل ولاذ بالفرار . ولفت بالقول ان والدة الطفل قامت بإسعاف ابنها إلى المستشفى الملكي بالعاصمة وهناك قرر الأطباء إجراء عملية للطفل في رأسه بمبلغ مليون وست مائة الف ريال. وواصل قائلا غير أن والد الجاني عند حضوره إلى المستشفى أنزعج من المبلغ وقام بفصل المغذيات من يد الطفل وفصل موصل الأكسجين وأخرج الطفل من المستشفى وتوجه به إلى المستشفى الجمهوري. وافاد المصدر بالقول رغم أن والدة الطفل كانت تبكي رافضة خروجه من المستشفى كون حالته خطرة وتخشى أن يموت في الطريق.لافتا هناك لم يجد له مكانًا في العناية المركزة ليتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الفرنسي. واضاف ايضا بعد احتجاز والد السائق الذي كان يقول إنه لن يقوم بمعالجته إلا في مستشفى حكومي فإن توفى سيدفع ديته أسهل من العلاج.مردفا الطفل فارق الحياة بعد وصوله المستشفى الفرنسي بساعات نتيجة للنزيف الداخلي في الدماغ حسب إفادة الأطباء. وقالت والدة الطفل إن الإهمال وسحب موصل التنفس عن طفلها ونقله من مستشفى إلى آخر هو الذي أدى إلى وفاته وتعتبر ما قام به والد السائق جريمة قتل عمدية. وطالبت والدة الطفل وكيل نيابة سنحان عدم إطلاق سراحه وتقديمه إلى المحاكمة وتناشد النشطاء والصحفيين الوقوف إلى جانبها وإيصال مظلمتها إلى جهات الاختصاص لدفع الظلم عنها.