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عدن - ياسمين التهامي - النفط يهبط دولارا للبرميل وسط قلق حيال الطلب الأمريكي بفعل تنامي إصابات كورونا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ورك (رويترز) – تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل يوم الخميس إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة

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