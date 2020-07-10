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عدن - ياسمين التهامي - ”أبشر السعودية”تجيب عن أبرز 6 استفسارات حول المخالفات المرورية وتأشيرات الخروج والعودة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت منصة أبشر السعودية المتخصصه بالخدمات الالكترونيه بالمملكة على أهم 6 استفسارات تتعلق بالاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها وتأشيرة الخروج والعودة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ضمن فقرتها الأسبوعية، للإجابة عن أهم الأسئلة. وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي، أن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب الشخص على منصة أبشر ثم اختيار أيقونة «خدماتي»، ثم اضغط على أيقونة «استعلامات» ثم اختر «المرور» ثم اضغط على «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية». وأكدت «أبشر»، أن إصدار تأشيرة الخروج والعودة للأفراد تكون من خلال الدخول على حساب الشخص في منصة أبشر ثم اختيار خدمات المكفولين ثم التأشيرات. وأشارت منصة أبشر إلى أن المدة المسموح بها بالوجود داخل المملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا، من إصدار التأشيرة، لافتة إلى أنه لا يلزم تجديد الإقامة لعمل تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية. وأبانت «أبشر»، أنه يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية عبر المنصة من خلال اختيار أيقونة «خدماتي» ثم «خدمات» ثم «المرور» ثم اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية»، ويمكن الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ المخالفة.

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