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عدن - ياسمين التهامي - الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء انتهاكات الحوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لبت الحكومة اليمنية في ساعة متأخرة الأربعاء، الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء “انتهاكات” جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وذلك بعد ساعات من سقوط صاروخ باليستي في مدينة مأرب شمال شرق البلاد. وأدانت الحكومة اليمنية “الشرعية” في تغريدة بحسابها على “تويتر”، “الاعتداءات الإرهابية” التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف منازل المواطنين بحي الشركة السكني بصاروخ بالستي. وذكرت أن الهجوم الصاروخي أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة. وكانت مصادر محلية، قالت إن صاروخا بالستيا أطلقته جماعة الحوثيين (أنصار الله) مساء الأربعاء استهدف حياً سكنياً بمدينة مأرب تسبب في إصابة عدد من السكان بينهم نساء وأطفال. ونقل شهود عيان “إن الصاروخ الذي سقط في حي الشركات، خلّف عدداً من المصابين، وتسبب بدمار واسع” وفقا لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” بنسختها في عدن والرياض. وقالت “سبأ” إن جماعة الحوثيين -المدعومة من إيران- صعدت من عمليّاتها الإرهابية، مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح ناطقها يحيى سريع بأن جماعته ستنفّذ عدداً من العمليات.

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