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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين جراء اشتباكات قرب قاعدة العند … تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ادت مصادر مطلعة أن اشتباكات اندلعت مساء امس الخميس بالقرب من قاعدة العند مخلفة قتلى وجرحى . وقالت المصادر إن 7 أشخاص قتلوا وجرح مايقارب 11 شخص جراء الاشتباكات التي اندلعت في العند قرب الكسارة . واكدت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مجموعة مسلحة تتبع قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن ومجموعة أخرى تتبع القيادي في ألوية العمالقة حمدي شكري الصبيحي بسبب مشكله على احدى الأراضي . وتشهد محافظات سيطرة الانتقالي انفلاتا أمنيا منذ سيطرتها على محافظات عدن واجزاء من لحج وأبين بعد معارك في شهر أغسطس الماضي مع القوات الحكومية.

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