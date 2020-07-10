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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:59 صباحاً - شاهد : هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بالمايوه الشفاف والفاضح .. (صورة صادمة)

انتشرت صورة للفنانة هيفا وهبي بالمايوه وهي تستجم داخل أحد المنتجعات السياحية. وظهرت هيفا في الصورة وهي ترتدي “المايوه” وتستمتع بوقتها داخل حمام السباحة. Advertisements يذكر أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تحت عنوان (هيفا وهبي تلطم وجهها وتشق ثيابها في جنازة عمرو سمير). المقطع يضم صوراً للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي يدعون أنها التقطت لها أثناء حضورها جنازة الممثل والإعلامي المصري الشاب عمرو سمير الذي توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

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