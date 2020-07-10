شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة MBC "دانيا الشافعي" تظهر بإطلالة صادمة في جلسة تصوير فاضحة .. لن تصدقوا كيف اصبحت مثيرة وفاتنة ! (صور) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:59 صباحاً - مذيعة قناة MBC "دانيا الشافعي" تظهر بإطلالة صادمة في جلسة تصوير فاضحة .. لن تصدقوا كيف اصبحت مثيرة وفاتنة ! (صور)

دانية الشافعي مذيعة سعودية حصدت في مسيرتها العديد من الجوائز، وقدمت مهرجانات وفعاليات على قنوات MBC، كما أنها تمتلك قناة خاصة بها على موقع اليوتيوب، وتقدم من خلالها برنامجًا منوعًا يحمل اسم "هرجة دانية"، وتعرض فيه عدة أفكار ومواضيع تهمُّ العديد من شرائح المجتمع. أزياء شبابية وتنسيقات أنيقة من وحي دانية الشافعي Advertisements ولاهتمامها الدائم بمظهرها وتميزها في اختيار الألوان والموديلات المختلفة التي تظهر بها، وتنسيقاتها الرائعة كذلك، جمعنا لكِ آخر إطلالاتها لتُلهمك أفكارًا متميزة في مظهرك. ارتدت دانية تنورة بزهور سوداء وجاكيت أسود بحزام لإطلالة رسمية، وظهرت بتنورة نمرية بفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء، وتألقت بتنورة حمراء بنقشات بيضاء ونقشات بتدرجات اللون الأحمر وبلوزة بيضاء شبابية، وتجملت ببنطال من الجلد الأسود وجاكيت أسود وربطة عنق برتقالية، واختارت تنورة سوداء بكسرات مع تيشيرت أبيض وجاكيت جلد، وأطلت بتنورة سوداء مزينة بالأبيض بفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء بكشكشة، وارتدت كذلك تنورة سوداء بطبعات من تدرجات اللون البرتقالي وبلوزة بيضاء مع جاكيت أسود جلد، وتميزت بتنورة خفيفة زرقاء بطبعات وفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء وقبعة سوداء، ونسقت تنورة من الجينز الفاتح مع بلوزة سوداء ومعطف أسود. أزياء شبابية وتنسيقات أنيقة من وحي دانية الشافعي وعن الفساتين فظهرت بفستان أسود بطبعات زيتية، وتألقت بفستان أزرق طويل للمناسبات الضخمة، وارتدت فستانًا أبيض يزينه قماش أسود بطريقة عصرية وأكملته بجاكيت أسود جلد، وتجملت بفستان قصير بأكمام طويلة مزين بزهور، كما اختارت فستانًا أبيض بربطة خصر لتصميم مميز يناسب الشابات وأكملت أناقته بجاكيت رسمي سكري، وأطلت بفستان أسود بأكمام طويلة وقصَّة مميزة في الأسفل تزينه نقشات باللون الزهري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة قناة MBC "دانيا الشافعي" تظهر بإطلالة صادمة في جلسة تصوير فاضحة .. لن تصدقوا كيف اصبحت مثيرة وفاتنة ! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.