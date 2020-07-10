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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:59 صباحاً - عـــــاجل .. القبض على الفنانة المصرية ”عبلة كامل“ بعد ارتكابها جريمة مروعة وفاضحة قبل قليل .. شــاهد (صورة) 2020/07/10 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج مباشر) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن أعتقال النجمة المصرية عبلة كامل . Advertisements واوضحت مواقع التواصل أن القبض على عبلة جاء بعد ارتكابها جريمة مروعة لم يتم الافصاح عن تفاصيلها . ونفت مصادر مقربة حقيقة الانباء موضحين أنها شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة المصرية.

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