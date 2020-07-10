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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. تحذير عاجل لجميع المواطنين صادر عن وزارة الداخلية في صنعاء

حذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في صنعاء، مساء اليوم الخميس، المواطنين من السير في مجاري السيول والمصابات المائية أو التواجد بالقرب منها.

وأشارت المصلحة بيان صادر عنها عبر الإعلام الأمني، إلى أن هناك احتمال تدفق السيول الجارفة نظراً لغزارة الأمطار.

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وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلن في وقت سابق استمرار هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وقد تمتد شرقاً الى اجزاء من الهضاب الداخلية وغرباً الى اجزاء من السواحل الغربية والمناطق الجبلية لسهل تهامه خلال فترتي الظهيرة والمساء .

وحذر الأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية .

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية .