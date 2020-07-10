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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يجن جنونه ويخرج عن طوره بسبب هذه الرسالة الصادمة .لن تصدق من بعث بالرسالة وماذا جاء فيها ( نص الرسالة التي اثارت جنون المشاط )

اتهم مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي في حكومة الجوثيين النجل الاكبر للرئيس الراحل صالح بانه منافق وكاذب وجبان ولا يمتلك ذرة من الشجاعة ووصف المشاط رسالة احمد صالح لقيادي مؤتمري تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء بانها نوع من الدجل والخداع لذر لذر الرماد في العيون. واضاف لو كان يحب وطنه لما ترك الدولة التي يعيش فيها تعبث بأرض اليمن وتسعى لاحتلال جزء كبير منه.

وأجرى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء. وأكد أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في تعقب الجناة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن وأبنائه وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع وفق قوله. Advertisements ووجه القيادي الحوثي المشاط بمعالجة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة على نفقة الدولة . وكان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام استنكر بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها نائب امين العاصمة وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الاستاذ امين جمعان الأربعاء بالعاصمة صنعاء من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية . واعتبر المصدر محاولة اغتيال جمعان جريمة اثمة تهدف لزعزعة الامن والاستقرار باستهدافها أحد ابرز القيادات الوطنية مطالباً الأجهزة الأمنية سرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل .

وكان نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، قد اجرى مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بخالد جمعان شقيق أمين جمعان نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي، للاطمئنان على صحته، بعد تعرُّضه لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء. واطمأن نجل الرئيس السابق صالح على صحة القيادي المؤتمري البارز أمين جمعان، راجياً المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والسلامة، مديناً في الوقت نفسه هذا العمل الإجرامي الغادر الذي استهدف أحد الكوادر الوطنية والمؤتمرية في العاصمة صنعاء.

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