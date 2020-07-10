حضرموت: حادث مروري مروع يودي بحياة سبعة أشخاص

توفي،أمس الخميس، سبعة أشخاص، في حادث مروي مروّع، وقع في محافظة حضرموت، "شرقي اليمن".

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع في "عقبة عبدالله غريب" الواصلة بين ساحل ووادي حضرموت.

وبحسب شهود عيان، "فأن ضحايا الحادث ينتمون لمنطقة جول مسحة بالمكلا".

وتأتي هذه الحادثة، في عقبة عبدالله باغريب، تكرارًا للحوادث المؤسفة التي تقع في ذات المنطقة؛ نتيجة السرعة الجنونية، وعدم الالتزام بوسائل السلامة.