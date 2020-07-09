شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري يخلف اصابات في جيش الشرعية بمودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصيب جنود من الجيش الوطني الخميس أثر حادث مروري مروع في مودية بمحافظة أبين

Advertisements

وقال مصدر اصيب ثلاثة جنود من الجيش الوطني واحد منهم بحالة خطرة في مودية حي السادة أثر حادث مروري بين طقمين للجيش كانوا في طريقهم الئ شقرة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث ادى لاعطاب طقم وذلك بسبب السرعة الزائدة التي كان يمشي بها كلاً من الطقمين