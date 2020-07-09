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حادث مروري يخلف اصابات في جيش الشرعية بمودية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اصيب جنود من الجيش الوطني  الخميس أثر حادث مروري مروع في مودية بمحافظة أبين 

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وقال مصدر  اصيب ثلاثة جنود من الجيش الوطني واحد منهم بحالة خطرة في مودية حي السادة أثر حادث مروري بين طقمين للجيش كانوا في طريقهم الئ شقرة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث ادى لاعطاب طقم وذلك بسبب السرعة الزائدة التي كان يمشي بها كلاً من الطقمين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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