شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية : هند القحطاني تصدم متابعة سألتها “ممكن نشوفك بحجاب”.. وهكذا وصفت المسلمات غير المحجبات .. تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخليجية : هند القحطاني تصدم متابعة سألتها “ممكن نشوفك بحجاب”.. وهكذا وصفت المسلمات غير المحجبات .. تفاصيل صادمة !

فاجأت هند القحطاني؛ جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بإجابتها عن سؤال من إحدى المتابعات؛ حول إمكانية ارتدائها للحجاب.

وتلقت القحطاني سؤالا من إحدى المتابعات قالت لها: “هند ممكن يعنى نشوفك بحجاب؟.. أحس شكلك حلو بحجاب تحجبي وورينا”.

مستحيل أني ألبس حجاب

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

​



وردت عليها قائلة: “أنا طول عمري بحجاب متغطية ولأول مرة أنزع العباءة لما جيت هنا أمريكا ونزعت غطاء الوجه يعني.. لا.. لا يمكن أن تريني لاحقا بحجاب والقناعات تتغير بس أنا حاليا مستحيل أني ألبس حجاب.. مستحيل ألبس الحجاب، لاحقا بعد سنوات تتغير فكري أو قناعتي ما أدري “.

كذابات منافقات

وأضافت: ” 98% من النساء المسلمات العربيات غير المحجبات كاذبات.. لما يجون وسائل الإعلام ويقولون لها ممكن تتحجبين تقول إن شاء الله أنا أفكر أني أتحجب ادعولي بالهداية ادعولي يا مشاهدين ادعيلي يا المذيعة بالهداية.. كذابات منافقات عشان يشتهرون”.