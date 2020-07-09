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عدن - ياسمين التهامي - جماعة الحوثي ترحب بعودة مسؤول حكومي رفيع المستوى ومستشار الرئيس هادي إلى صنعاء .. القرار الذي وجه ضربة قاسية للشرعية (الاسم)

أكد مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، على استعداد جماعته السماح للمسؤولين في الشرعية وعلى رأسهم مستشار الرئيس اليمني، نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، بالعودة إلى صنعاء، وإصدار عفو عام عنهم، إلى جانب توفير الحماية من احتمال تصفيتهم من قبل التحالف.

يأتي هذا، بعد تواتر أنباء تؤكد رغبة جباري وعدد كبير من مسؤولي الشرعية في العودة إلى صنعاء والانسلاخ من محور التحالف السعودي الإماراتي بعد أن استبان لهم أجندته المجافية لليمن ومصالحه العليا.

وقال المسؤول الحوثي في تصريحات لوسائل إعلام محلية “طلب الحفظ عن ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام”، إن الجماعة مستعدة لاستقبال عبد العزيز جباري، وغيره، في حال قرروا ذلك، وأن حكومة صنعاء ليس لديها أي تحفظات على المسؤولين الراغبين في تدارك موقفهم من القضية الوطنية الجامعة لجميع اليمنيين، حد قوله.

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جديد اب برس

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جماعة الحوثي ترحب بعودة مسؤول حكومي



وفي السياق قال مصدر مطلع بأن نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري بات نادما لمغادرته العاصمة صنعاء نظرا لغدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ العام 2015م.

وجاءت هذه الأنباء بعد تعرض جباري يوم أمس الأربعاء لمحاولة اغتيال في مقر إقامته بمدينة مأرب إثر تفجير استهدف مقر إقامته في أحد فنادق المدينة شرق اليمن، حيث أظهرت الصور الأولية لحادثة التفجير تضرر المبنى الخارجي للفندق.

وكان جباري قد وصل، الأحد الماضي، إلى مدينة مأرب قادماً من العاصمة السعودية، دون ترتيبات مسبقة، حسب مصدر حكومي يمني، في ظل مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، تشارك فيها هيئة رئاسة مجلس النواب، لتشكيل حكومة مناصفة وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية سعودية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.