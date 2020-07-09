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عدن - ياسمين التهامي - قبل إعدامه بلحظاتك..شاهد بالفيديو “صدام حسين” يرفض النطق بهذه الكلمة مقابل إطلاق سراحه والعيش في عاصمة خليجية .. تفاصيل واسم العاصمة !

في مفاجأة جديدة، كشفت محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه. وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

“صدام حسين” يرفض النطق بهذه الكلمة

وأشارت محامية الرئيس العراقي الراحل إلى أن جورج بوش قدم عرضا لصدام حسين يقضي بالإفراج عنه عبر وساطة قطرية وقضاء بقية حياته في الدوحة، مقابل توجيه كلمة للمقاومة العراقية ومطالبتها بالتوقف.

إلا أن صدام رفض ذلك بشدة ـ بحسب بشرى خليل ـ التي أضافت أنها رأت في عين صدام أنه كان يعرف مصيره وكان يتقدم نحوه بخطى ثابتة رافضا أن يغتال تاريخه السياسي ومقاومته مقابل بضع سنين إضافية سيعيشها إذا لبى الطلب الأمريكي.

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