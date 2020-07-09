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عدن - ياسمين التهامي - اعلان رسمي ورد للتو من الصحة السعودية بشأن موعد انتهاء كورونا ..شاهد ماورد فيه واسم اللقاح !

قال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية : إن فترة جائحة كورونا قد تطول وقد تقصر، مؤكداً أن الفترة الزمنية لزوال جائحة #كورونا غير معلومة حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الخميس: نستطيع العيش مع جائحة كورونا ونعود للحياة الطبيعية بحذر.

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جديد اب برس

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وقال “العبدالعالي”: كيف نتوازن في التعامل مع الجائحة التي مر عليها أشهر؟ المدة القادمة قد تطول، والناس عموماً ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحول علاج الفيروس قال: لا تزال الأبحاث مستمرة في إيجاد علاج لـ كورونا.

وتابع : الرذاذ أحد الطرق الرئيسة لانتقال فيروس كورونا، ومعظم الحالات المصابة مؤخرًا مرتبطة بالمخالطة المجتمعية