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عدن - ياسمين التهامي - النجم الكروي المصري ’’محمد صلاح‘‘ يُذرف الدموع بعد تلقية خبر الوفاة .. تفاصيل وصور !

توفيت الشقيقة الكبرى لوالد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، داخل مركز قلب كفر الشيخ.

وجاءت وفاة عمة لاعب ليفربول الإنجليزي بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ لتلفظ أنفاسها الأخيرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة، بمسقط رأس محمد صلاح، عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج.

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