شكرا لقرائتكم خبر عن كما ورد " الحكومة الشرعية تستغيث و تطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا في اليمن .. وتصدر البيان رقم1 .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كما ورد " الحكومة الشرعية تستغيث و تطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا في اليمن .. وتصدر البيان رقم1 .. تفاصيل !

وجهت الحكومة اليمنية دعوة عاجلة للمجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين. ونددت رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في تويتر، بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.

وأوضح البيان، أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وفي السياق، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية، إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيداً خطيراً ويمثل انتهاكًا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب. وطالبت الوزارة في بيانه نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان،توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والتي لن تسقط بالتقادم،وفقا لما جاء في البيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما ورد " الحكومة الشرعية تستغيث و تطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا في اليمن .. وتصدر البيان رقم1 .. تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.