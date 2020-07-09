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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : العميد يحيى سريع يصدر تصريح عاجل وناري من صنعاء !

اعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم ان ما أقدم عليه العدوان من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف عدوان كبير وخرق فاضح لاتفاق السويد

واكد متحدث القوات المسلحة ان الاعتداء ياتي للتغطية على جرائمه من خلال الحصار البحري وتعطيل ميناء الحديدة والصليف وان القوات البحرية والدفاع الساحلي لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هكذا إجرام وتصعيد وخروقات

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جديد اب برس

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واضاف العميد يحيى سريع ان على الأمم المتحدة التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروق مستمرة