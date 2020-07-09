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عدن - ياسمين التهامي - “الحوثي“يرد بتصريح ناري .. بشأن خزان صافر !

رد القیادي البارز في میلیشیا الحوثي محمد على الحوثي الیوم الخمیس على تصریحات

وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو بشأن خزان صافر العائم.

وقال الحوثي في تغریدة على حسابھ في تویتر رصدھا المشھد الیمني "تھدید بومبیوا

بانفجار صافر دلیل على مؤامرة تحاك ضدھا من قبل الأمریكا

واتھم الحوثي الولایات المتحدة الأمریكیة بالسعي وراء تدمیر خزان صافر العائم عن

طریق الاشعاع "ولایستبعد أن یكون ھناك توجیھ بعض الإشعاعات لفحصھا عن بعد من

قبل الأمریكان أثر علیھا"



وأكد الحوثي بأن التقییم والصیانة للخزان "مطلبنا بالنسبة لصھریج صافر وقدمناه بوثیقة

الحل وغیرھا من قبل ومن بعد"

وأضاف الحوثي في تغریدتھ بأن وكالة ناسا قالت أنھا استطاعت الحد من الكولیرا في

الیمن وأن سبب انتشار مرض الكلویرا في الیمن "میاه الخزانات المكشوفة بالاسطح"

وأثارت تغریدة الحوثي سخریة الكثیر من المتابعین متسائلین ماعلاقة خزان صافر

بوكالة ناسا وبمرض الكلولیرا وخزانات المیاه المكشوفھ؟!

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