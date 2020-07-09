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عدن - ياسمين التهامي - ليوم غد الجمعة 10 يوليو 202 .. طيران اليمنية تعلن عن رحلاهتها !

"اب برس" ینشر مواعید اقلاع رحلات طیران الیمنیة لیوم غد الجمعھ الموافق 10

یولیو 2020م للركاب العالقین كالتالي:

رقم الرحلھ : 632

خط الرحلھ :

عدن- الخرطوم .

الاقلاع : 0700 صباحا.

الوصول: 0800 صباحا.

رقم الرحلھ :633.

خط الرحلھ :

الخرطوم- عدن.

الاقلاع : 0900 صباحا.

(توقیت الخرطوم).

الوصول: 1200 ظھرا.

رقم الرحلھ :606.

خط الرحلھ :

سیئون- القاھره. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

الاقلاع : 0715 صباحا.

الوصول: 1000 صباحا.

رقم الرحلھ : 607.

خط الرحلھ :

القاھره - سیئون.

الاقلاع : 1100 ظھرا.

(توقیت القاھره).

الوصول: 1530 عصرا.

رقم الرحلھ : 854

خط الرحلھ :

عدن- دیلھي .

الاقلاع : 0900 صباحا.

الوصول: 1645 مساء.

رقم الرحلھ :855.

خط الرحلھ :

دلھي- عدن.

الاقلاع : 1745 مساء.

(توقیت دلھي).

الوصول: 2045 مساء.

رقم الرحلھ : 608.

خط الرحلھ :

عدن - القاھره.

الاقلاع : 1430 ظھرا.

الوصول: 1700 مساء.

رقم الرحلھ : 609.

خط الرحلھ :

القاھره - عدن.

الاقلاع : 1830 مساء.

(توقیت القاھره).

الوصول: 2300 مساء.

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