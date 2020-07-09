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عدن - ياسمين التهامي - وزارة العمل السعودية .. تتخذ 5 قرارات هامة بشأن العمالة .. تفاصيل ونص القرار !

اعلنت وزارة الداخلية السعودية، مطلع الاسبوع الجاري، 5 قرارات عاجلة بشأن العم

ع موقع "تو"، إ أن الوزارة قررت تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشات و

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و العهد السعودي الأم محمد بن سلمان يتخذ قرارات تفاجئ العالم و

واعلنت الداخلية السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن تلك القرارات جاءت لتخفيف

والأنشطة الاقتصادية المملكة , وقررت الداخلية السعودية "تمديد صلاحية تأشة

واكملت مؤكدة "تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأش

والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

أما القرار الثالث، فكان عبارة عن "تمديد صلاحية تأشة الخروج والعودة للوافدين،

المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

ونص القرار الرابع ع: "تمديد صلاحية تأشة الخروج والعودة لجميع الوافدين المو

والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

أما القرار الأخ من الداخلية السعودية ، فكان "تمديد صلاحية مدةالإقامة للوافدين

فة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل"

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