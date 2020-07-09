شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل هامة تكشف سبب .. أقاله صغير بن عزيز.. القائد العسكري الكبير علي الحوري من قيادة اللواء 13 ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل هامة تكشف سبب .. أقاله صغير بن عزيز.. القائد العسكري الكبير علي الحوري من قيادة اللواء 13 !

قالت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية أن رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز اصدر قرار بإقالة قائد عسكري كبير في قوات الشرعية بمحافظة مأرب شرقي اليمن .

وأكدت المصادر العسكرية أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز اصدر يوم أمس الأربعاء قرارا بإقالة العميد علي الحوري من قيادة اللواء 13 في قوات الجيش الوطني وعين العميد عبده محسن مفرح خلفا للحوري في قيادة اللواء . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ واشاد قادة عسكريون بقرار رئيس الاركان في اطار تصحيح المؤسسة العسكرية.. مؤكدين دعم ومساندة تلك القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل هامة تكشف سبب .. أقاله صغير بن عزيز.. القائد العسكري الكبير علي الحوري من قيادة اللواء 13 ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.