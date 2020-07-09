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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : القوات تحرير مناطق واسعة شرق صنعاء .. تفاصيل اخر المستجدات !

أعلنت القوات الحكومية عن تحرير مناطق جديدة شرق محافظة صنعاء باتجاه مفرق الجوف، اليوم الخميس، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش ورجال القبائل شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً بإسناد من طيران التحالف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف.





وأضاف أن المعارك أسفرت أيضا عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.



ونوه المصدر بالضربات الجوية العنيفة التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

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