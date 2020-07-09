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كتب امير فتحي في الخميس 9 يوليو 2020 10:49 مساءً - أخيرًا .. حاكم دبي “محمد بن راشد” يتزوج بالزوجة الرابعة 4.. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟ 2020/07/09 الساعة 11:00 مساءً (الخليج مباشر) تزوج نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. Advertisements وانتشرت عدة صور عن حفل الزفاف، أظهرت أنه لم يكن حفلاً اسطوريا، بل عقد قرآن عادي ضم المقربين فقط. وتوضح الصور أيضا، عائلة حاكم دبي بعد فترة من زمن وتظهر أولاده بجانب زوجته.

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