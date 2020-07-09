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كتب امير فتحي في الخميس 9 يوليو 2020 10:49 مساءً - بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. الفنانة شمس الكويتية تفجر غضبا واسعا بفيديو فاضح .. شاهد

نشرت الفنانة الكويتية، شمس، فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترقص .

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وأثارت رقصة شمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست بشيء جديد على النجمة الكويتية المثيرة للجدل في كل ظهور لها.

وأعربت شمس عن اندهاشها من الانتقادات التي طالتها، وقالت في فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها قدمت مشهد رقص كي تحتفل وتضحك مع جمهورها، موضحة أن رقصها شاهده 57 مليون شخص عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.