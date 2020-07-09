شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول .. شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي .

الحلقة التي حملت عنوان : "اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور"

• شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو"

• جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول .. شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم ..«فيديو»

• ‏رامز جلال يتحرش بفنانة مصرية شهيرة داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام مؤخرتها المثيرة فحدثت الفضيحة ..شاهد

• اربع معلمات سعوديات فاتنات الجمال يتزوجن سائقهم الخاص في ليلة واحدة ويخصصون له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد

Advertisements

• فضيحة جنسية لفتاة سعودية فائقة الجمال مع فنان شهير ..لم تستطع تمالك نفسها عندما شاهدته امامها فأهدته أغلى ماتملك ..شاهد الفيديو

• شاهد أجمل عشر فتيات سعوديات ..من شدة جمالهن اذهلن العرب والعجم .."صور"

• قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد

• فتاة سعودية فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة ..كشفت عن مناطقها الحساسة واعلنت أنها مثلية ..شاهد الصور التي لم يتخيلها أحد

• محمد بن سلمان يختار فتاة سعودية شديدة الجمال لحراسته .. ظهرت لأول مرة وكأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بسحر عيونها .. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

واستضاف جورج قرداحي في الحلقة فتاة سعودية تدعى فاطمة ، حضرت من اجل ايصال رسالة شكر لزوجها الذي ساعدها ووقف بجانبها في مسيرتها التعليمية والعملية .

ويهتم برنامج المسامح كريم بمعالجة القضايا والخلافات بين الاقرباء والاصدقاء ، لكن حلقة الفتاة السعودية فاطمة كانت مختلفة تمام ، حيث كان محورها "رسالة شكر" ، على عكس بقية حلقات البرنامج التي تتضمن قضايا وخلافات .