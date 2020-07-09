تدهور صحة صحفي معتقل بسجن الاستخبارات في حضرموت

تدهورت صحة الصحفي "عبدالله عوض بكير" المعتقل منذ مايو الماضي في سجن الاستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر لـ"يمن شباب نت"، إنه تم اليوم الخميس، نقل "بكير" إلى مستشفى حضرموت بمدينة المكلا وقرر له الأطباء رقود نظرا لسوء وضعه الصحي.
يأتي ذلك بعد أنباء تحدثت عن دخوله في مرحلة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله دون توجيه له أي تهمة.
وأشارت المصادر إلى أن الصحفي بكير نقل إلى المستشفى أكثر من مرة منذ اعتقاله في 27 من مايو الماضي.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين نددت باحتجاز الصحفي بكير، دون أن توجه له تهمة، وطالب السلطات في حضرموت، بسرعة الإفراج عنه ومنحه حقوقه القانونية.
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