تعز: اللجنة الأمنية تقر الانتشار وإخراج العناصر المسلحة من التربة

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الخميس، الانتشار الأمني في جميع المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان بالقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.



الاجتماع ناقش الوضع الأمني والعسكري، واحتياجات الجيش اللازمة والعمل على ضرورة معالجتها .



وأقرت اللجنة إعداد خطة للانتشار الأمني في مركز المدينة، وكذلك في التربة (جنوب المحافظة) وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة.



وكانت مدينة التربة (مركز مديرية الشمايتين)، شهدت الأسبوع الماضي توترا أمنيا وعسكريا، بعد حملة أمنية للشرطة العسكرية لملاحقة مطلوبين أمنيا.



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