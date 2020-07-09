شكرا لبحثكم عن خبر عكاظ: جواز السفر السعودي يتيح الدخول إلى 77 دولة بدون تأشيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مواقع سعودية إن قوة جواز السفر السعودي ارتفعت عالميا خلال 2020 إذ يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون تأشيرة مسبقة، وفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 للربع الثاني.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، حافظ الجواز السعودي في الربع الثاني من العام الجاري على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول من العام، إذ احتل المرتبة 67 عالميا، مقابل الـ69 عام 2019، فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015.

ويعكس التحديث الفصلي الجديد للتصنيف الصادر في 7 أبريل الماضي مدى قوة جواز السفر السعودي في العالم، كما يقدم التقرير الربع سنوي بيانات الاتجاهات العالمية والإقليمية لمدة 15 عاما، لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت. كما يتضمن التقرير تحليلات وتعليقات الخبراء من قادة الفكر العالمي، ويسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لآخر التغييرات في التصنيف، استنادا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

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يذكر أن الجواز الياباني يأتي في صدارة القائمة، إذ يوفر لحامله الدخول إلى 191 دولة في العالم دون تأشيرات مسبقة. تليها سنغافورة بـ190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا ثالثا ويوفران الدخول إلى 189 دولة، واحتل الجواز الأمريكي المرتبة الثامنة، إذ يتيح لحامليه الدخول إلى 184 دولة دون تأشيرة.

والدول الـ 77 التي يتيح جواز السفر السعودي الدخول إليها، هي:

1- البحرين 2- بيلاروسيا 3- بوتسوانا 4- الدومينيكان 5- الإكوادور 6- مصر 7- السلفادور 8-جورجيا 9- غواتيمالا 10 هايتي 11- هندوراس 12- هونغ كونغ 13- إندونيسيا 14- الأردن 15- كوسوفو 16- الكويت 17- قيرغيزستان 18- لبنان 19- ماليزيا 20- موريشيوس 21- ميكرونيزيا 22- المغرب 23- نيوزيلندا 24- نيكاراغوا 25- سلطنة عمان 26- فلسطين 27- بنما 28- الفلبين 29- سانت كيتس ونيفيس 30- سانت فينسنت والغرينادين 31- سورية 32- تونس 33- الإمارات 34- فانوتو 35- بنغلاديش 36- بروناي 37- الرأس الأخضر 38- كومورو 39- لاوس 40- ماكاو 41- مدغشقر 42- مالاوي 43- المالديف 44- موريتانيا 45- موزمبيق 46- النيبال 47- بالو 48- ساماو 49- الصومال 50- كوريا الجنوبية 51- تايلاند 52- تيمور الشرقية 53- توغو 54- توفالو 55- ساحل العاج 56- جيبوتي 57- إثيوبيا 58- كينيا 59- ليسوتو 60- مينمار (بورما) 61- سريلانكا 62- تايوان 63- تركيا 64- أوزبكستان 65- ساوتومي 66- أذربيجان 67- بوليفيا 68- كمبوديا 69- كوبا 70- سيشل 71- الغابون 72- غينيا بيساو 73- إيران 74- رواندا 75- طاجكستان 76- تنزانيا 77- اليمن.

المصدر: عكاظ