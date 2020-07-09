شكرا لبحثكم عن خبر برازيلي مصاب بالإيدز قد يكون أول شخص "يُشفى" من الفيروس باستخدام العقاقير وحدها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الحالة الأولى لرجل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، دخل مرحلة الشفاء طويلة الأمد بعد أن عولج لمدة تقارب عاما واحدا، أثارت الآمال في علاج محتمل لهذا المرض في المستقبل.

وعولج البرازيلي البالغ من العمر 34 عاما، والذي شُخّص بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2012، بقاعدة من العلاج بمضادات الفيروسات، أو ART، المعززة بمضادات الفيروسات العكسية الإضافية، بالإضافة إلى عقار يسمى نيكوتيناميد، وهو شكل من أشكال فيتامين B3.

وقال الأطباء يوم الثلاثاء إن العلاج المكثف توقف بعد 48 أسبوعا. وظل حمضه النووي لفيروس نقص المناعة البشرية في الخلايا واختبار الأجسام المضادة للفيروس، سلبيا بعد 57 أسبوعا.

وقال أندريا سافارينو، وهو طبيب في معهد الصحة الإيطالي وشارك في قيادة التجربة، في مقابلة مع الجمعية الخيرية البريطانية لمكافحة الإيدز (NAM AIDSmap): "إن هذه الحالة مثيرة للغاية، وآمل حقا أن تعزز المزيد من البحث في علاج فيروس نقص المناعة البشرية".

غير أنه حذر من أن 4 مرضى آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، عولجوا في التجربة بالمزيج المكثف نفسه من العقاقير، لم يروا أي أثر إيجابي ضد الفيروس المسبب للإيدز. وقال: "من المرجح ألا تكون النتيجة قابلة للتكرار. هذه أول تجربة (أولية) ولا أتوقعها بعد ذلك".

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ومع تسابق العلماء لتطوير لقاحات وعلاجات لـ"كوفيد-19"، تستمر الجهود لإيجاد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية، الذي أصاب أكثر من 75 مليون شخص وقتل ما يقرب من 33 مليون مريض منذ بدء الإيدز في الثمانينيات.

وتعليقا على هذه الحالة الأخيرة، التي تم تقديمها في مؤتمر الإيدز في سان فرانسيسكو، قالت شارون لوين، اختصاصية فيروس نقص المناعة البشرية في معهد Doherty الأسترالي، إنها "مثيرة للاهتمام للغاية" ولكنها طرحت العديد من الأسئلة.

وقالت في تعليق بالبريد الإلكتروني: "بما أن هذا الرجل كان جزءا من تجربة سريرية أكبر، سيكون من المهم أن نفهم تماما ما حدث للمشاركين الآخرين".

تجدر الإشارة إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية الإيدز، قادرون على السيطرة على الفيروس والتحكم في المرض، وهناك طرق عديدة لوقف انتشاره، ولكن 38 مليون شخص يعيشون حاليا مع فيروس نقص المناعة البشرية.

وتعززت الآمال بالشفاء من مرض الإيدز في السنوات الأخيرة، بحالتين منفصلتين للشفاء لدى مريضين، وصفهما أطباء فيروس نقص المناعة البشرية، بأنهما "شفيا وظيفيا" بعد معالجتهما بعمليات زرع النخاع العظمي شديدة الخطورة والمعقدة.

المصدر: ميرور