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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يطالب بتحميل إيران المسؤولية القانونية لما يحدث في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
طالب التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، المجتمع الدولي بوضع المسؤولية القانونية على النظام الإيراني لما يحدث في بلادنا.
وبحسب ما نقلته "العربية" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي فإن الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة؛ حيث يتم التحكم بها عن بعد.
واتهم المالكي مليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكداً سعيها لاستهداف المدنيين.
كان التحالف العربي أعلن تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي الإرهابية شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن التحالف إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ بالستي من الداخل اليمني قبل سقوطه في منطقة مدنية في مدينة مأرب.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، رعت الأمم المتحدة مشاورات سلام بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، أثمرت توقيع ما عُرف بـ"اتفاق ستوكهولم" في السويد.
ونص الاتفاق على عدة تفاهمات؛ أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وفك الحصار الحوثي على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
وطيلة هذه المدة، لم يحقق اتفاق ستوكهولم سوى اختراقات طفيفة في جانب تخفيف التصعيد العسكري بالحديدة.
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