بلادنا تشارك في أعمال الدورة الـ 25 للمؤتمر العام (الكسو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ،اليوم، في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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واقرت الدورة التي عقدت عبر الاتصال المرئي ،تقارير تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج، ومشروع الموازنة والبرنامج لعامي 2021 – 2022، و مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2021 – 2022، اضافة الى مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2021 - 2022.

واقرت الدورة تشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية 2021 – 2022، وتفويض المجلس التنفيذي باعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2020، و رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعام 2020..