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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في أعمال الدورة الـ 25 للمؤتمر العام (الكسو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ،اليوم، في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واقرت الدورة التي عقدت عبر الاتصال المرئي ،تقارير تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج، ومشروع الموازنة والبرنامج لعامي 2021 – 2022، و مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2021 – 2022، اضافة الى مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2021 - 2022.
واقرت الدورة تشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية 2021 – 2022، وتفويض المجلس التنفيذي باعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2020، و رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعام 2020..
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