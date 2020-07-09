شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : تصريح هام للمتحدث الرسمي للحوثيين العميد يحيى سريع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم ان ما أقدم عليه العدوان من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف عدوان كبير وخرق فاضح لاتفاق السويد
واكد متحدث القوات المسلحة ان الاعتداء ياتي للتغطية على جرائمه من خلال الحصار البحري وتعطيل ميناء الحديدة والصليف وان القوات البحرية والدفاع الساحلي لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هكذا إجرام وتصعيد وخروقات شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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واضاف العميد يحيى سريع ان على الأمم المتحدة التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروق مستمرة
#امريكا_تحاصر_الشعب_اليمني
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